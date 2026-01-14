¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï¡¢¿·¶ÈÂÖÅ¹ÊÞ¤ÎÂè1¹æ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é Select »¥ËÚÃ¬¾®Ï©Å¹¡×¤ò1·î30Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ä¶áÎÙÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¡¢¾¦ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¾®·¿Å¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£ Æ±¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËºöÄê¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖVision2029¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¶¯²½¤ò½ÅÅÀÀïÎ¬¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÈÀÇÇä¾å¹â¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤äÂæÏÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢²¤ÊÆ¹ë¤äÃæÅì¡¢