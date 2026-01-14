¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï°ÜÌ±¤Ë´²ÍÆ¤Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ»°èÅÔ»Ô¡×¤Ê¤É¤Ø¤ÎÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î½õÀ®¶â¤ò¡¢2·î1Æü¤«¤éÁ´¤ÆÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥ß¥·¥¬¥ó½£¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î±éÀâ¤ÎÍÍ»ÒAPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢13Æü¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç¡¢°ÜÌ±À¯ºö¤ËÈó¶¨ÎÏÅª¤Ê¡ÖÀ»°èÅÔ»Ô¡×¤¬¡ÖÈÈºá¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ»°èÅÔ»Ô¤È¤½¤Î½£¤Ø¤Î½õÀ®¶â¤ò°ìÀÚÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¡×¤ÈÈ¯