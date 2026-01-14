ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»³·Á¤Î¤¢¤ëÎ¥Åç¤Ç¤Ï3½µ´Ö°Ê¾å¡¢ÊªÎ®¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅçÆâ¤Î¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤ò½»Ì±¤¬¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¤âËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÌÔ¿áÀã¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Ï»ë³¦¤ò¼×¤ë¤Û¤É¤ÎÀã¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë¹ß¤êÂ³¤­¤Þ¤·¤¿¡£Àã¤ÇÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤¬È¯À¸¡£13Æü¤«¤é¿áÀã¤¬Â³¤¯ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¡£¸òº¹ÅÀ¤Î¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©ÏÆ¤Ë¤Ï¡¢3¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÂç¤­¤ÊÀã»³¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤¹¤®¤ÆÀäË¾¡¢