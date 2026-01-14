U-23¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½¤¬£±·î12Æü¡¢U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ½ªÀï¤Ç³«ºÅ¹ñ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£½éÀï¤Ç¥è¥ë¥À¥ó¤ò£²¡Ý£°¡¢£²ÀïÌÜ¤Ç¥­¥ë¥®¥¹¤ò£²¡Ý£±¤Ç²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£³ÀïÁ´¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥à»æ¡ØThanh Nien¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¾¡ÅÀ£¹¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ»²Àï»Ë¾åºÇ¹âµ­Ï¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï2024Ç¯Âç²ñ¤Î