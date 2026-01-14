Âçºå3·î¸Â Æü·Ð225ÀèÊª54340+580¡Ê+1.07¡ó¡Ë TOPIXÀèÊª3641.5+31.0¡Ê+0.85¡ó¡Ë Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ580±ß¹â¤Î5Ëü4340±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤­¤Ï5Ëü4000±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤ÎÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü3975±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤éÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü3840±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Á°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü4450±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï5Ëü4300±ß～5Ëü4450±ß½è¤Ç¤Î¹âÃÍÊÝ¤Á¹ç¤¤¤È