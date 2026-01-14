º£½µËö¤Ï¡ØÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£»°¾ò»Ô¤ÎÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¤È¥ì¥ó¥³¥ó¤Ç¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »°¾ò»Ô¤Î¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þー¤È¡Ù¡£ ¼õ¸³À¸±þ±çÆÃÀß¥³ー¥Êー¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬－ ¢£髙¶¶Àô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー ¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤ÈÂç¸ý¤ì¤ó¤³¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡× ¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¾Á°¡ØÆî³÷(¤Ê¤ó¤«¤ó)¡Ù¤Ë¤«¤±¤Æ〝Æñ´ØÆÍÇËÊÆ〟