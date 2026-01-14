NIB¤Ç¤Ï¡ÖNIB news every.¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸©ÃÎ»öÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë5¿Í¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©À¯¤Î²ÝÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô5¿Í¤¬³Æ¸õÊä¼Ô¤Ø¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¤ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤ 5¿Í¤Î¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÊÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ½ç¡Ë ¡¦¿·¿Í Ê¿ÅÄ ¸¦ »á(58) ¡¦¸½¿¦ ÂçÀÐ ¸­¸ã »á(43) ¡¦¿·¿Í µÜÂô Í³É§ »á(58) ¡¦¿·¿Í Åû°æ ÎÃ²ð »á(32) ¡¦¿·¿Í ÅÄÃæ Î´¼£ »á(82)