¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎFDA¡Ê¥Õ¥¸¥É¥êー¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¤ÈÌ¾¸Å²°¤ÎÃæÉô¶õ¹Á¤ò·ë¤Ö¿·¤¿¤ÊÏ©Àþ¤Î³«Àß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛFDA¡Ö·§ËÜ～Ì¾¸Å²°¡ÊÃæÉô¡Ë¡×¿·Ï©Àþ¤ò3·î29Æü½¢¹Ò¤Ø 1Æü2±ýÉü FDA¤ÎËÜÅÄ½Ó²ð¼ÒÄ¹¤Ï¡¢1·î14Æü¤Ë·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¤ÈÌ¾¸Å²°¤ÎÃæÉô¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤Î¿·µ¬³«Àß¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¡¢Í£°ì±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ANA¤¬µîÇ¯3·î¤Ë±¿µÙ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ FDA ËÜÅÄ