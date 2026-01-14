Mrs. GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ß¥»¥¹¡×¡Ë¤Î¡ÈÌþ¤·Ã´Åö¡ÉÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡¢ÊÌ¿Íµé¤Î¥Ó¥¸¥åÊÑ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ß·¤Ï¡¢1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¡¦ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡£Èà¤¬±é¤¸¤ë·àÃæ¥·¡¼¥ó¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¡¢10Æü¤ËÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¸µ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¡£Èà¤Ï¼«¤é¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢