ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ä®Æâ¤Î²È¤ò²ó¤ë¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Î¿·Ç¯¤ÎÌñ½ü¤±¿À»ö¡ÖÌÌÍÍÇ¯Æ¬¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎØÅç»Ô¤ÎÎØÅçºêÄ®¤È²Ï°æÄ®¤Î2¤Ä¤ÎÃÏ¶è¤Ë¡¢400Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÌÌÍÍÇ¯Æ¬¡£¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÎØÅçÁ°¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»á»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÌÌ¤ò¤Ä¤±¡¢É×ÉØ¤ÎÌÌÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ®Æâ¤ò²ó¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÌÌÍÍÇ¯Æ¬～¡×ÌÌÍÍ¤¬¸¼´ØÀè¤ò¥µ¥«¥­¤Î»Þ¤ÇÃ¡¤¤¤ÆÀ¶¤á¤ë¤ÈÉÕ¤­¿Í¤¬ÂçÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ÌÌÍÍ¤ÎÍèË¬¤òÃÎ¤é¤»¤Þ¤¹¡£½»