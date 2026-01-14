ABEMA¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù#2¤¬13ÆüÊüÁ÷¡£#2¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Ã¸î°¡°Í¤¬10Âå¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À­¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂêºà¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡È14ºÍ¤ÎÊì¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û16ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥®¥ã¥ë¤Î¸½ºß¤Ë¾×·â¡ªº£²ó¤Ï14ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·15ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À­¤È¡¢15ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·16ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À­¤Î2Ì¾¤ò¼èºà¡£10Âå¤ÇÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¸½¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£15ºÐ¤Î»þ