¢¡Âè£·£³²óÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡¦£Ç£²¡Ê£±·î£±£¸Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±·î£±£´Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã¤ÎÇÆ¼Ô¥ª¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¤ÏºäÏ©¤òÃ±Áö¡£ÂÎ¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢£µ£´ÉÃ£²¡½£±£²ÉÃ£²¤Ç·Ú²÷¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹âÌîÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¥ê¥º¥àÎÉ¤¯À°¤¨¤Ê¤¬¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½çÄ´¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Á°Áö¤ÎÌÄÈøµ­Ç°¤ÏºÇ½é¤Î£³¥Ï¥í¥óÄÌ²á¤¬£³£³ÉÃ£¹¤ÈÂ®¤¤Î®