Âè£±£·£´²ó³©Àî¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¡ÊÆüËÜÊ¸³Ø¿¶¶½²ñ¼çºÅ¡Ë¤ÎÁª¹Í²ñ¤¬£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃÛÃÏ¤ÎÎÁÄâ¡Ö¿·´î³Ú¡×¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ï½÷À­ºî²È¡¦ÅèÄÅµ±¤µ¤ó¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§¡¼¤Îµ¢¤êÆ»¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÅçÄÅ¤µ¤ó¤ÏÆüÂçË¡³ØÉô½Ð¿È¡££²£°£±£¶Ç¯¤Ë¡Ö»Ð¤È¤¤¤â¤¦¤È¡×¤ÇÂè£¹£¶²ó¥ª¡¼¥ëì¦Êª¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££²£³Ç¯¡¢¡Öë§¤¬¤±¤ÎÆó¿Í¡×¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÏÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢³©Àî¾Þ¤È¤â¼õ¾Þºî¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï³©Àî¾Þ¤ÏÄ»»³¤Þ¤³¤È¤µ