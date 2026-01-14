WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê30¡Ë¤¬¡¢CBC¥é¥¸¥ª¡ÖÃÝÆâÍ³·Ã¤ÎGoodShapeNavi¡×¤Ë½Ð±é¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢°ì»þ´ü¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ÎÉô²°¤Ë3¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¡£³×¥¸¥ã¥ó¤ä¥¸¡¼¥ó¥º¤Ê¤É¸ÅÃå¹¥¤­¤¬Í­Ì¾¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£Äé¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢ÍÎÉþ¡ÄÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î1¸Ä1¸Ä¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ë¥³¥¹¥Ñ¤Î°­¤¤¿ÍÀ¸Á÷¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢°Ø»Ò