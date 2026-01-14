¹Ò¶õ³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¡ÊAirlineRatings¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î°ÂÁ´¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×25¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¤È¹á¹Á¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¹Ò¶õ¤À¤Ã¤¿¡£²áµî2Ç¯´Ö¤Î½ÅÂç»ö¸Î¤äµ¡Îð¡¢´üÂÔµ¬ÌÏ¡¢»ö¸ÎÎ¨¡¢»àË´¼Ô¿ô¡¢¼ý±×À­¡¢IOSAÇ§Äê¤ä¹ñÊÌ´Æºº¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥¹¥­¥ë¤ä·±Îý¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡¢ËèÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ï320¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª