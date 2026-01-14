ÌîºÚ¤ÎÈÎÇä»ö¶È¤òÌ¾ÌÜ¤ËÌµÅÐÏ¿¤Ç½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤¬·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô¤ÎÇÀ»ºÊªÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÎÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤é3¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó24²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±§¾ë»Ô¤Î¼«¾Î¼«±Ä¶ÈÈªÌîÇî¼ùÍÆµ¿¼Ô(52)¤Ê¤ÉÃË3¿Í¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È3¿Í¤ÏÅö»þ¡¢ÇÀ»ºÊªÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥°¥ê¥¹¶å½£¡×¤Î¼ÒÄ¹¤È¼èÄùÌò¤Ç¡¢2021Ç¯～2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ50Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷9¿Í¤Ë¡¢ÌîºÚ¤Î°ÑÂ÷ÈÎÇä»ö¶È¤ÎÌ¾ÌÜ