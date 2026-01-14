大九州展をＰＲする國粼さん＝１４日、横浜市中区福岡親善大使の國粼成美さん（３０）が１４日、神奈川新聞社を訪れ、１５日から京急百貨店（横浜市港南区）で始まる同百貨店開店３０周年記念の物産展「大九州展」をＰＲした。同展は第１弾（２１日まで）と、第２弾（２３〜２９日）に分かれ、食と工芸の計８９店舗が出店。イートインコーナーでは福岡県の人気ラーメン店が登場。第１弾では「博多らーめんＳｈｉ