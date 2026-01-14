NCT WISH¤Î¥µ¥¯¥ä¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áª¤Ö¡ÖºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¡£1·î20Æü¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿·Î¹¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØON THE MAP¡Ù¤Ç¡¢NCT WISH¤Î°Õ³°¤Ê³èÌö¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛNCT WISH¡¢½é¤Î³¤³°Î¹¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÄ©Àï¡ªNCT WISH¤¬½Ð±é¤¹¤ëMnet Plus¤Î¿·ÈÖÁÈ¡ØON THE MAP¡Ù¤Ï¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é³Æ½ê¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡È1Ëç¤ÎÃÏ¿Þ¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£