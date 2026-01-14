ÀÇ´ØÁí½ð¤Î1·î14ÆüÉÕÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤Æî¼«Í³ËÇ°×¹Á¤¬2025Ç¯12·î18Æü¤Ë¡ÖÉõ´Ø±¿±Ä¡Ê´ØÀÇ¾å¤ÎÆÃÊÌ´ÉÍýÁ¼ÃÖ¤ÎËÜ³Ê¼Â»Ü¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é26Ç¯1·î10Æü¤Þ¤Ç¤ËÀÇ´Ø¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿Î¥ÅçÌÈÀÇ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ32¡¥4¡óÁý¤Î58Ëü5000¿Í¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤ÏÆ±49¡¥6¡óÁý¤Î38²¯9000Ëü¸µ¡ÊÌó855²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÆüÊ¿¶Ñ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï2Ëü4000¿Í¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ï1²¯6000Ëü¸µ¡ÊÌó35²¯2000Ëü±ß¡Ë¤È¡¢¶¦¤ËÉõ´Ø±¿±Ä³«»ÏÁ°¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó