2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤¬3440ËüÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£EV¤Ê¤É¤Î¡Ö¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡×¤Î³¤³°Í¢½Ð¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤Î2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï3440ËüÂæ¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê¤â9.4¡óÁý¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁEV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¡Ö¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡×¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï1649ËüÂæ¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê¤â28.2¡óÁý¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ËÀê¤á¤ë¡Ö¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡×¤Î³ä