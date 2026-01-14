1·î12Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ï¡¢»Ô¿¦°÷ÃËÀ­¤È¤Î¡È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼­¿¦¤·¤¿¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¡Ê43¡Ë¤¬¡È¥¼¥íÂÇ¤Á¡É¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤ëµÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¾®Àî»á¤Ï»ÔÌ±¤«¤é¿®Ç¤¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¾®Àî»á¤ÏºòÇ¯9·î¡¢´ûº§¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢11·î27Æü¤Ë°úÀÕ¼­Ç¤¡£¾®Àî»á¤ÏÃËÀ­¿¦°÷¤È10²ó°Ê¾å¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÃË