XG¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡ÖNO MUSIC NO LIFE¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼ HIPHOP¡¿R&B¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¤¬¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Î¡ÖNO MUSIC NO LIFE¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼°Õ¸«¹­¹ð¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ÈÇ¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢1·î16Æü¤è¤ê¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉµÚ¤Ó¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ß¥ËÁ´Å¹¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼»£±Æ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëò¿Å¹¡ÖGINZA BENI¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢XG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«Á³¤Ê¤¢¤ê¤Î¤Þ