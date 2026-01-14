Åìµþ»þ´Ö17:48¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 26999.81¡Ê+151.34+0.56%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 4126.09¡Ê-12.66-0.31%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 30941.78¡Ê+234.56+0.76%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 4723.10¡Ê+30.46+0.65%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8820.59¡Ê+12.06+0.14%¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 83362.06¡Ê-265.63-0.32%¡Ë £±£´Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ¾å¾º¡£¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£¹âÃÍ·÷¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢