¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹Ê©£¶£·¡¢°Ë£¶£³£â£ð¤ÈÁ°ÆüÊÂ¤ß¿å½à ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:19»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.85 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.523¡Ê+67¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.48¡Ê+63¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.243¡Ê+39¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.927¡Ê+8¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.345¡Ê+50¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.101¡Ê+25¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.293¡Ê+44¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢3.064¡Ê+21¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É2.95