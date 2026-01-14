ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢14Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ð225¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê´ü¶á2026Ç¯2·î¸Â¡¦SQ 2·î8Æü¡Ë¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¢þ5Ëü3375±ß¥×¥Ã¥È ¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ) ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô 4( 4) ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô 1( 1) ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô 1( 1) ¢þ5Ëü3500±ß¥×¥Ã¥È