1·î13Æü¡¢²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¼«¿È¤ÎÍ­ÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤Î¸¶Éðµ±Âå¤µ¤ó¤¬12Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¿¤ÎÊì¤ÎÆÍÁ³¤Î»àµî¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÈá¤·¤ß¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢µ±Âå¤µ¤ó¤Ï12Æü¸áÁ°7»þ12Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¹ðÊÌ¼°¤Ï17Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î¶Í¥±Ã«ºØ¾ì¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁÓ¼ç¤Ï¶¿¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸Î¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢°ìÈÌ»²Îó¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è