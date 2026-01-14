½ÉÇñÀÇÅù¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ²¬»³¡¦ËÌ¶è´Ý¤ÎÆâ ½ÉÇñÀÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢²¬»³»Ô¤Ç½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¾ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤Î´Ñ¸÷¶È¤ä½ÉÇñ¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤äÍ­¼±¼Ô¤é7¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÀÇ¼ý¸º¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Êºâ¸»¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤Î½ÉÇñµÒ¤Ë²Ý¤¹¡Ö½ÉÇñÀÇ¡×¤ò°Æ¤Î1¤Ä¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö½ÉÇñÀÇ¡×¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¾òÎã¤Ë´ð¤Å