±ª²ó·ÐÏ©¡Ê¾å¤ê¡Ë ¹ñÆ»2¹æ¤Î¶ÌÅç¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¶è²èÀþ¹©»ö¤Î¤¿¤á1·î26Æü¤«¤éÌë´ÖÄÌ¹Ô»ß¤áµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ µ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¶ÌÅç¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎÁÒÉß»Ô¶ÌÅçÄ¹Èø¤«¤éÁÒÉß»Ô¶ÌÅçÈ¬Åç´Ö¤Î¹â²ÍÉô¤Ç¤¹¡£ ²¼¤êÀþ¡Ê¹­ÅçÊýÌÌ¡Ë¤Ï1·î26Æü¡¢27Æü¡¢¾å¤êÀþ¡ÊÊ¼¸ËÊýÌÌ¡Ë¤Ï1·î28Æü¡¢29Æü¡¢30Æü¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¸á¸å9»þ¤«¤éÍâÄ«6»þ¤Î´Ö¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ²¬»³¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡¢¥é¥ó¥×¤ò¾å¤ê²¼¤ê¤·¤Æ¤¦²ó¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£