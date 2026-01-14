·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿79ºÐ¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê¡¦°í´ô»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ß·¥»¥¤»Ò¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢°í´ô»ÔÀÐÅÄÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡Ö¼Ö¤¬1Âæ²£Å¾¤·¡¢Ãæ¤Ë¿Í¤¬2¿Í¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤­¡¢ß·¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ïß·¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤ÎÃË»Ò¹â¹»