¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï£±£´Æü¡¢Ê¡ÅçÅÞ¼ó¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÅÞ¼óÁª¤ò£³·î£¶Æü¹ð¼¨¡¢Æ±£²£³Æü³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢£±·î£²£³Æü¹ð¼¨¡¢£²·î£¹Æü³«É¼¤À¤Ã¤¿Åö½é¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£Ê¡Åç»á¤Ï£±£´Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÊ£¿ô¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«£²¿Í°Ê¾åÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Ï¸½ºß¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î½°±¡µÄ°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£