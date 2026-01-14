¾®¤µ¤Ê²Ð¼ï¤¬Âç¤­¤ÊÈï³²¤Ë¡Ä¡ªNEXCOÃæÆüËÜ Ì¾¸Å²°»Ù¼Ò¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¡¢X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¤Ç¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¡Ö¥Ý¥¤¼Î¤Æ²ÐºÒ¡×¤Ç¤¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ÇÁðÌÚ¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2¼ÖÀþ¤Î¤¦¤Á1¼ÖÀþ¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ä¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã