ÀèÈ¯¡¢µß±ç¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤­¤¿Â§ËÜ¤ÎÁªÂò¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡©¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò³ÚÅ·¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·Âç¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ¤ÏÊÆÊóÆ»¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1·î14ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÃÇÇ°¡¢º£¸å¤Ï³ÚÅ·»ÄÎ±´Þ¤á¡¢¹ñÆâÂ¾µåÃÄ¤Î°ÜÀÒ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú³¤³°FA¡Û³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¹·Âç¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÃÇÇ°¡Ä¹ñÆâµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤Ø!!¡Ø³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¥Á