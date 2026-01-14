¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ì¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê »°·î¤Î¿å ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥­¥ó¥«¥ì¡¼¡×¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥ì¡¼¤Îº×Åµ¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ì¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢2024Ç¯¡ÊÂè12²ó¡ËÍ¥¾¡Å¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö»°·î¤Î¿å ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥­¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ßÖ¤á¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¡¢±£¤·Ì£¤Îµû¾ß¤¬Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¼ïÎà¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¥³¥¯¤È´Å¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£