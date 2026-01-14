Í¿ÅÞ´´Éô¤È¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¼óÁê´±Å¡¤ò½Ð¤ë¹â»Ô¼óÁê¡á14Æü¸á¸å¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï14Æü¡¢¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤é¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¡£19Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¾ÜºÙ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤ä·ÐºÑÀ¯ºö¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ