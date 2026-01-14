Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤Ï2025Ç¯1Ç¯´Ö¤ÎÃæ¹ñ¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯1Ç¯´Ö¤ÎÃæ¹ñ¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ9.4¡óÁý¤Î3440ËüÂæ¤Ç¡¢17Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¿·¼Ö¤ÎÍ¢½ÐÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ21.1¡óÁý¤Î709Ëü8000Âæ¤È½é¤á¤Æ700ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ä¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ê¤É¤Î¡Ö¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡×¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ2