¡ØÀµ¤·¤¤¥Ê¥¤¥Õ¤Î»È¤¤Êý¡Ù¡ÊËÚ»³¤¢¤­/KADOKAWA¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÀµ¤·¤¤¥Ê¥¤¥Õ¤Î»È¤¤Êý¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¡Ö¤¢¤ëÌ¤À®Ç¯¤Ë¤è¤ë»¦¿Í»ö·ï¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¡ØÀµ¤·¤¤¥Ê¥¤¥Õ¤Î»È¤¤Êý¡Ù¤Ç¡¢Á¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿âÃ²È½Ú¡Ê¤Þ¤¤¤¨¤¸¤å¤ó¡Ë¡£¤½¤ì¤«¤é½çÄ´¤ËÃøºî¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«¶õµõ¤Ç½¼¼Â¤·¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢âÃ²È¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¾®Àâ¤Î½ñ¤­Êý¡×¤òÀÁ¤¦ÃË¡¦À¾¡Ê¤Ë¤·¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¡¢âÃ²È¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿»ö