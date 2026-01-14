¾ïÍÑ¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤ÊÆ°ÎÏÀ­Ç½¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊAT¡Ë¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¤¤¤¹¡¶D-¥Þ¥Ã¥¯¥¹ AT35¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÉ¸½à¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢164ps¤Ë36.7kg-m¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¿ô»ú¤Ê¤¬¤é¡¢6Â®AT¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¥È¥ë¥¯¤òÁýÂç¡£¾ïÍÑ¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤ÊÆ°ÎÏÀ­Ç½¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü¤ò¤ß¤ëÁ´130Ëç0-100km/h²ÃÂ®¤Ï10.5ÉÃ¤Ç¡¢ÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ªÌ¯¤Ê¥®¥¢Èæ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¹âÂ®°è¤Ç¤ÏÉ÷ÀÚ¤ê²»¤¬ÁýÂç¤·¡¢5Â®