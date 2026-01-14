1.9L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ï164psÆÃÊÌ¤ÊAT»ÅÍÍ³Æ¹ñ¤Ç·øÄ´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡£ÇÛÁ÷¥È¥é¥Ã¥¯¤äÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤¤¤¹¡¶¡×¤â¡¢D-¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¹Ô¤Î3ÂåÌÜ¤Ï2021Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¾®ÊÑ¹¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À¸Áþ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌ¤Æ³Æþ¤À¤¬¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü¤ò¤ß¤ëÁ´131Ëçº£²ó»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÉÀ¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ëAT35¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊAT¡Ë¼Ò¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¡¢Ä¶¤¬ÉÕ¤¯