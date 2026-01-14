ÂçÂ¼½¨¾Ï¡¦°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö°¦ÃÎ¸©¤ÎÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¤Ï14Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½°±¡²ò»¶Êý¿Ë¤Ë´Ø¤·¡ÖÅö½éÍ½»»¤¬2025Ç¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£À°¹çÀ­¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤ò½ä¤ê¡¢¼óÁê¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç26Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÁá´üÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²ò»¶ÁíÁªµó¤òº£¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÂçµÁ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤ªÊ¹¤­¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£