¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç13Æü¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤«¡¢1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³Ä®¤Î¡Ö¥Ë¥»¥³¥â¥¤¥ï¥¹¥­¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£13Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢ÃËÀ­¤«¤é¡ÖÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¡×¤È¿¦¾ì¤ËÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢¥¹¥­¡¼¾ì¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂâ¤¬ÁÜº÷¤·¥¹¥­¡¼ÈÄ¤ÈÂ­À×¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£14ÆüÄ«¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤¿ÁÜº÷¤Ç·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Î¥¹¥­¡¼ÈÄ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÉÕ¶á¤ÎÀî¤Î¶á¤¯¤ÇÃË