·²ÇÏ¸©·Ù¤Î¿·¤¿¤ÊËÜÉôÄ¹¤Ë´Ý»³½á»á¤¬ÃåÇ¤¤·¡Ö·²ÇÏ¸©¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Î°ì¤Ä¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¸©·Ù¿·ËÜÉôÄ¹ ´Ý»³½á»á¡Ê51¡Ë¡Ö°ÂÁ´°Â¿´¤ò°ú¤­Â³¤­°Ý»ý¤·¡¢¤Þ¤¿¸þ¾å¤·¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Î°ì¤Ä¤Î»Ù¤¨¤È¤·¤Æ¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¿¿´À¿°ÕÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×13ÆüÉÕ¤Ç·²ÇÏ¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î´Ý»³½á»á51ºÐ¤Ç¤¹¡£´Ý»³»á¤Ï1997Ç¯¤Ë·Ù»¡Ä£¤ËÆþÄ£¤·¡¢¤³¤ì¤Þ