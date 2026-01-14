¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛËÜÆü1·î14Æü(¿å)¤«¤é»Ï¤Þ¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´ü¤ÎÊüÁ÷¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Âè1´ü¡¦Âè2´ü¡¦Âè3´ü¤ÎÎòÂå¼çÂê²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Âè3´ü¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÁ´¼çÂê²Î¿¶¤êÊÖ¤êPV- Looking Back -¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡¢½÷²¦Ëª¡Ö¥á¥Õ¥£¥¹¥È¡×¡¢GEMN¡Ö¥Õ¥¡¥¿¡¼¥ë¡×¡¢ÍÓÊ¸³Ø¡ÖBurning¡×¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖTEST ME¡×¡¢¤Ê¤È¤ê¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¡£¹ë²Ú6¶Ê¤ÎÌ¾¼çÂê