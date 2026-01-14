¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£´ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÀ¾Á°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ï¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ò¾å¼êÅê¤²¤ÇÇË¤ê£²¾¡£²ÇÔ¤È¤·¤¿¡££³ÆüÌÜ¤Ë¤ÏË­¾ºÎ¶¤âÇË¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²ÆüÏ¢Â³¶âÀ±³ÍÆÀ¤Î²÷µó¡£¼èÁÈ¸å¤ÏNHK¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¡¢Åê¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£