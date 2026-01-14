¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î14Æü¡ÛÃæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤¬14ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤Î¥â¥Î¤ÎËÇ°×³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ3.8¡óÁý¤Î45Ãû4700²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó23±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢17Ç¯¤«¤é9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£Ê£»¨¤ÇÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À¹ñºÝ´Ä¶­¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËÇ°×¤Ï·øÄ´¤Ë¿­¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£