¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï14Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¤òÍøÍÑ¤·¤¿°åÌôÉÊ¤ÎÄê´ü¹ØÆþ¤Ç¡¢ÊÖ¶â¤ä²òÌó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Î2066·ï¤¬21Ç¯ÅÙ¤Î6ÇÜÄ¶¤Ç¡¢8³ä¤¬60ºÐ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£25Ç¯ÅÙ¤â10·îËö¤Ç1481·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë²òÌó¤Ç¤­¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Äê´ü¹ØÆþ¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤È¤·¤Æ¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤òÉ½¼¨¤·