1·î12Æü¡¢¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¡£º£Ç¯¤âX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿·À®¿Í¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦Ì¡²è²È¤äºîÉÊ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·²Ú¤ä¤¤¤À¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù»¦À¸´Ý¤ä¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡Ù¸ç¶õ¤âÀ®¿Í¤ÎÆü¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¡²è²È¡¦¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤ÎX¡Ê@rumicworld1010¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÀ®¿Í¤ÎÆü¥¤¥é¥¹¥È¡£º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¤Î