PEACH JOHN¡Ê¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤Î¥®¥Õ¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡ÖPhilly chocolate¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥í¡¼¥º¤ä¥í¥´¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢3·¿¡¢»¨²ß2·¿¤Î·×5·¿¤òÅ¸³«¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¡þ¡ÖPhilly chocolate