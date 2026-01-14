¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 5·î16¡¦17Æü¤ËÅìµþ¡¢5·î30¡¦31Æü¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½Õ¤ÎÌî³°¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ØMETROCK2026¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì10ÁÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£Åìµþ¡¦Âçºå¤È¤â10ÁÈ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê ³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±éÆü¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢6·î¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëSHISHAMO¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Í¥Î¤¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÂçºåÎ¾²ñ¾ì¤Ë½Ð±é¤¹¤ë