ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î14Æü¤ÎTOPIXÀèÊª´ü¶á¡Ê2026Ç¯3·î¸Â¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¡ÊÎ©²ñÆâ¡¦J-NET¤Î¹ç»»¡Ë¤Ç¡¢¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¤Ï¥½¥·¥¨¥Æ£Ç¾Ú·ô¤Î2Ëü2102Ëç¤À¤Ã¤¿¡£ ¢þ2026Ç¯3·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§3·î13Æü¡Ë ¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ) ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô 22102( 21377) ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô 21604( 20928) ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô 13278( 12860) J