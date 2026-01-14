¥¦¥§¥ë¥Ç¥£¥Ã¥·¥å [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(18:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(9-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤Ï1200Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢¨25Ç¯8·î´ü(5¥õ·î·è»»)¤¬·è»»´üÊÑ¹¹¤Î¤¿¤á¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÆ±¤¸´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÉ½µ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹